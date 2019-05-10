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Kuş katliamına 27 bin lira ceza

ANTALYA'da, av yasağına rağmen yaban kuşlarını vuran kaçak avcıya, 27 bin 161 TL ceza kesildi.

  • DHA
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı Antalya Şube Müdürlüğü merkez ekipleri, 18 sarıasma, 11 kuyruksallayan, 7 kızılsırtlı örümcek kuşu, 5 karabaşlı ötleğen ve 2 umru olmak üzere toplam 43 yaban kuşunu vuran kişiye, 2 bin 565 TL idari para cezası, 24 bin 596 TL tazminat cezası olmak üzere toplamda 27 bin 161 TL ceza kesti.
 
DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine Muratpaşa mevkiinde kaçak avcılık yaptığı belirlenen kişi, vurduğu 43 kuşla birlikte av koruma ve kontrol ekipleri tarafından yakalandı. Antalya Şube Müdürlüğü'ne getirilen kuşların, türlerinin tespiti yapıldıktan sonra imha edildiği belirtildi. Kaçak avlanan kişinin üreme ve yavru büyütme döneminde vurduğu kuşların tüylerini yolarak, yemek için hazırladığı kaydedildi. Açıklamada, 3 Mart 2019 tarihi itibarıyla av sezonunun kapalı olduğu, av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşam evrelerini ifa ettikleri bu süreçte 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca avlanmanın kesinlikle yasak olduğunun unutulmaması uyarısında da bulunuldu. Benzer olaylarla karşılaşılması durumunda DKMP'nin ilgili birimlerine ihbarda bulunulması istendi.

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