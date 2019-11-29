Kuşaktan kuşağa satranç tutkusu 

Kış mevsiminin uzun ve çetin sürdüğü ilçede yöresel kıyafetleriyle sabahın erken saatlerinde odun sobasıyla ısıtılan kahvehanelere gelen vatandaşlar, bir yandan çaylarını yudumlarken bir yandan da satranç oynayarak keyifli zaman geçiriyor. Oyunlarında yöredeki yaşlıların ağaç dallarından ilkel yöntemlerle hazırladığı taşları kullanan vatandaşlar, çocuklarını sanal oyunlar yerine satranca teşvik ediyor. Muhtar Selim Alaca, satrancın asırlardır ilçede ilgiliyle oynanan oyunların başında geldiğini söyleyerek, “Asırlar önce dedelerimize fetva verilerek haram olmadığı söylenmiş. Yediden yetmişe herkes satranç oynar. Evlerde kadınlar, kahvehanelerde erkekler oynar” dedi.