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Kuşlar aç kalmasın diye tarlaları ekiyorlar

Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kırsal alanda yıllardır ekilmeyen tarlaları 'Kuşlar aç kalmasın' diye biçilmemek üzere ekiyor.

  • İHA
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İlk olarak 2014 yılında başlatılan kullanılmayan tarlaların ekimi kapsamında bu zamana kadar Gümüşhane'de 87 köyde, 192 farklı bölgede, 669 dönüm tarla ekildi.
 
Hz. Ömer efendimizin “Dağlara buğdaylar serpin, müslüman ülkede kuşlar aç demesinler” sözünden hareketle başlayan çalışmalar vatandaşlar tarafından da büyük beğeni toplarken “Biz ekiyoruz, yaban hayvanları hasadını yapacak” sloganıyla yaban hayvanları için doğaya buğday, yonca, fiğ, korunga ekim çalışmaları biçilmemek üzere yapılıyor.
 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürü İlbeyi Aydın, şube müdürlüğü olarak 2014-2019 yılları arasında 87 köyde, 192 farklı bölgede, 669 dönüm tarla ektiklerini belirterek, “Kırsal alandaki tarlaların ekilmesi yaban hayatının birincil yiyeceklerini kapsıyor. Tohum ve otların yok olması yaban hayvanlarının yiyecek sıkıntısı çekmesine ve sayısının azalmasına neden oluyor. Bu nedenle kurum olarak yıllardır köylerde ekilmeyen tarlaları sürerek buğday, arpa, yonca gibi tohumlar ekiyoruz” dedi.
 
Ektikleri tarlaları kesinlikle biçmediklerini, kışın bu ekinlerin kellelerinin yaban hayvanları tarafından yenildiğini hatırlatan Aydın, “Köylünün olurunu almadan, muhtarın görüşünü almadan hiç kimsenin tarlasını ekmiyoruz. Köylülerimizin bize bu konuda büyük desteği var” şeklinde konuştu.  

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