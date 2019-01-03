Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda 7 askere gözaltı
Kütahya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda 6'sı muvazzaf 7 asker gözaltına alındı.
- DHA
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kütahya, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Muş ve Burdur illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6'sı muvazzaf 7 asker gözaltına alındı.
Şüpheliler binbaşı R.D., meslekten ihraç edilen binbaşı H.D., yüzbaşı E.E., yüzbaşı K.C.G. ile astsubaylar S.K., A.A., O.A. Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.