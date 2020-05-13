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Yaşam

Kütahya'da 1 mahalle ve 4 sokağa koronavirüs karantinası

Kütahya Valiliği, Perli Mahallesi ile Gaybiefendi Mahallesi'nde bu geceden itibaren karantina uygulanacağını açıkladı.

DHA13 Mayıs 2020 Çarşamba 02:03 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 02:03
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Kütahya Valiliği’nin koronavirüs tedbirleri kapsamında Kovid-19 vakaları görülmesi üzerine karantina kararı aldığı yaklaşık 800 nüfuslu Perli Mahallesinde giriş-çıkışlar gece yarısından itibaren kapatıldı. Jandarma Komutanlığı ekiplerince mahalleye giriş yapılan 3 noktada demir bariyerler konularak karantina süreci başlatıldı. Karantina uygulanmasının başlatıldığı Gaybiefendi Mahallesi’ndeki Uğur, Kanal, Seyhan ve Kızılırmak sokakları da polis ekiplerince giriş çıkışlara kapatıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina kararı verilen sokak ve mahallede vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Kütahya Valiliği koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı belirtildi.

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