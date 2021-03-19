İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2021 Cuma / 6 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2113
  • EURO
    8,597
  • ALTIN
    403.592
  • BIST100
    1528.99
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kütahya'da bir köy koronavirüs karantinasına alındı
Yaşam

Kütahya'da bir köy koronavirüs karantinasına alındı

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

AA19 Mart 2021 Cuma 22:19 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 22:19
ABONE OL

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Düşecek köyünde pozitif vakaların artış eğiliminde olduğu bildirildi.

Bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı belirtilen açıklamada, "Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 10 gün süreyle karantina uygulaması başlatılmasına, istisnalar dışındaki karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, karantina bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek ekipleri ile ilgili kurumlarca karşılanacağı kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.