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Kütahya'da iki köyün husumetli gençleri arasında bıçaklı-sopalı kavga: 9 yaralı, 6 gözaltı

Kütahya'da iki köyün gençleri arasında çıkan bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kavgaya karıştıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Doğalar köyünde yaşayan bir grup genç ile Kızılcaören köyünden bazı gençler arasında Çöğürler köyü yakınlarında tartışma çıktı.

BIÇAK KULLANILDI

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan ve bıçak kullanılan kavgada Bayram ve Ali Ö, Uğur ve Ali A, Mehmet Ali ve Halil İbrahim Ç, Bahtiyar Y, Veysel Ö. ve Ramazan D. yaralandı.

Yaralanan gençler, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolundaki akaryakıt istasyonuna gelerek trafik polislerinden yardım istedi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bıçakla farklı yerlerinden yaralanan gençleri Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olayın ardından kaçan ve kavgaya karıştıkları tespit edilen 6 kişi, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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