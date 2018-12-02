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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Mevlüt Akyel yönetimindeki 10 EV 885 plakalı otomobil, Doğa köyü yakınlarında Ekrem Gümüş'ün kullandığı 06 TFK 32 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Rahime Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti, sürücülerle araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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