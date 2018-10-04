Kütahya'da kışlık yiyeceklerin hazırlanmasına başlandı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, sonbahar serinliğinin hissedilmesiyle yüzyıllardır, özellikle kadınların bir araya gelerek "imece" usulüyle yaptığı yufka, salça, erişte, tarhana, pekmez, turşu gibi kışlık yiyecekler için hazırlıklar başladı.

Salça ve pekmez kazanlarının yakıldığı, domates, biber ve patlıcan gibi çeşitli sebzelerin kurutulduğu Domaniç'te "imece" usulü türküler eşliğinde kışlık yiyecek hazırlığı yapan kadınların çalışmaları renkli görüntüler oluşturdu.

Muratlı köyünde ocaklar kurup, odun ateşinde kaynattıkları biber ve domateslerden kışlık salçalarını yapan kadınlar, gözleme ve erişte için yufkaları da "imece" usulü açıyor.

Köylülerden Neşide Karaduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerde dayanışmanın devam ettiğini, komşularla toparlanıp kışlık hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Bunun için doğal yetişen ürünleri kullandıklarını belirten Karaduman, "Son güz aylarında bahçemizden domatesi, biberi ve salatalıklarımızı topluyoruz. Kışın yemek için güzelce yıkayıp fıçılarımıza dolduruyoruz. Domateslerimizi topluyor, salça yapıyoruz. Eşimiz, dostumuz, komşumuz ve akrabalarımız tarhanalarımızı, yufkalarımızı yapıyoruz. Kış gelince de çoluk çocuk, eş, dost afiyetle yiyoruz." diye konuştu.