İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Şubat 2021 Pazartesi / 26 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0807
  • EURO
    8,5406
  • ALTIN
    417.013
  • BIST100
    1534.91
Yaşam

Kütahya'da koronavirüs karantinası

Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı.

AA08 Şubat 2021 Pazartesi 21:56 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 21:56
ABONE OL

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başladı.

Domaniç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Karaköy'de, Kovid-19 pozitif vaka ile temaslı sayısının arttığı belirtildi.

Salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla tedbirler alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karaköy'de tespit edilen Kovid-19 vakaları nedeniyle bireysel izolasyon yeterli olmayacağı için karantina uygulaması başlatıldı. Köye giriş ve çıkışlar, kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında 18 Şubat'a kadar 10 gün süre ile yasaklandı."

Açıklamada, alınan kararlara uymayanlar hakkında kanunun ilgili maddesi gereğince adli işlem yapılacağı bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.