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Yaşam

Kütahya'da maske takmayanlara ceza yağdı

Kütahya'da yapılan Kovid-19 denetimleri sırasında maske takmayan 100 kişiye 90 bin TL ceza kesildi.

DHA17 Ağustos 2020 Pazartesi 20:10 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 20:10
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Kütahya'da, koronavirüs denetimleri kapsamında polis ekiplerince halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda maske denetimi yapıldı. Denetimlerde, maske takmayan 100 kişiye toplam 90 bin TL para cezası uygulandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde geniş kapsamlı maske denetimi gerçekleştirdi. 40 kişiden oluşan ekip, halkın yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı, Bahçelievler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Sporkent ve Osmangazi Pazar yerleri ile ana arter ve ara sokaklarda maske denetimi yaptı. Denetimlerde maske takmadığı belirlenen 100 kişiye 900'er TL'den toplam 90 bin TL para cezası kesildi.

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