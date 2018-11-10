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Kütahya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi ağır yaralandı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Hanife Bahadır yönetimindeki 16 AC 7754 plakalı otomobil, Domaniç-İnegöl Karayolu Durabey köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
 
Çevreden geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. 
 
Kazada ağır yaralanan sürücü Hanife, eşi Ahmet, çocukları Tunahan ve Alihan Bahadır, ambulanslarla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 
Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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