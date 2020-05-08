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Yaşam

Kütahya'da Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesindeki kaçak kazı operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi.

AA08 Mayıs 2020 Cuma 19:21 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 19:21
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Aslanapa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadiğin köyü yakınlarındaki 1. derece sit alanında bulunan tümülüste bir şüpheli olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Kaçak kazı yapılan bölgede yakalanan İ.T'nin üzerinde ve evinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 27 sikke, 8 taş obje, 4 yüzük, 12 metal obje ile kazıda kullanılan dedektör, kazma, kulaklık, el feneri ve eldiven ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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