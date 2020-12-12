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Yaşam

Kütahya'da silah kaçaklığı

Kütahya'da yapılan silah kaçaklığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

IHA12 Aralık 2020 Cumartesi 18:02 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 18:02
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Kütahya’da polis tarafından iki kişiye ait araç ve ikamette yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve şarjörler ele geçirildi.

Verilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasadışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında A. Ü. ve A. D. isimli şüphelilerin araç ve ikametinde yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait şarjör ele geçirildi

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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