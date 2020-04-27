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Yaşam

Kütahya'da tarlasına kaçak haşhaş eken kişi gözaltına alındı

Kütahya'da tarlasına kaçak haşhaş eken kişi gözaltına alındı

AA27 Nisan 2020 Pazartesi 21:36 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 21:36
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Ahiler köyü yakınlarındaki Bölükmeşe mevkisindeki tarlaya kaçak haşhaş ekildiği bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 6 dönümlük tarlaya haşhaş ekildiğini belirledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilileriyle yapılan görüşmelerde haşhaşın izinsiz ekildiğinin tespit edilmesi üzerine, ekimi yaptığı belirlenen H.P. gözaltına alındı.

Tarladan sökülen 32 bin 400 kök haşhaş ekiplerce imha edildi.

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