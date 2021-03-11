İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2021 Perşembe / 27 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4904
  • EURO
    8,9835
  • ALTIN
    414.978
  • BIST100
    1556.49
Yaşam

Kütahya'da ulaşıma kar engeli

Kütahya Domaniç'te etkili olan 'kar' ulaşımı aksattı.

DHA11 Mart 2021 Perşembe 19:57 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 19:57
ABONE OL

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar, trafiği olumsuz etkiledi. Kocayayla geçidinde çok sayıda araç yolda kaldı.

Domaniç'te etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle Domaniç- İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana gelirken, kar lastiksiz ve zincirsiz araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, Domaniç- İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfır derece olduğu ilçede kar yağışının aralıkla sürmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.