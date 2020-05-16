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Yaşam

Kuyumcu soygunu kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde, kuyumcuya gelen eli silahlı maskeli ve şapkalı soyguncu, yaklaşık 300 gram altını alarak kayıplara karıştı. 2 gün önce meydana gelen olayın gerçekleştiği o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 01:34 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 01:34
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Olay, 14 Mayıs Perşembe günü saat 10.00 sıralarında tarihi Kemeraltı Çarşısı Anafartalar Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya gelen maskeli ve şapkalı soyguncu, elindeki tabancayı doğrultup, "Canınız yansın istemiyorsanız kasayı boşaltın" dedi. Şaşkınlık ve korku yaşayan çalışanların çıkardığı yaklaşık 300 gram altını alan şüpheli, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Soyguncunun kaçmasının ardından iş yerinde bulunanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kuyumcu ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, soygunun gerçekleştiği o anlar iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde; kuyumcuya gelen maskeli- şapkalı soyguncunun belinden çıkardığı tabancayı çalışanlara doğrultarak raflarda bulunan altınları istediği ve altınları yanında getirdiği poşete doldurarak hızla kaçtığı görüldü.

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