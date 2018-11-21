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Kuyumcu soygunu zanlısı yakalanacağını anlayınca intihar etti

Ankara'da yaşanan kuyumcu soygunu girişiminin zanlısı polis tarafından yakanacağını anlayınca intihar etti.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Mamak'ta 14 Kasım'da bir kuyumcuda soygun girişimi yaşanmıştı. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda zanlının Ali Ö. olduğu belirlendi. Zanlının Mamak Şahintepe'deki evini tespit eden polis ekipleri operasyon düzenledi. Zanlı yakalanacağını özel güvenlik görevlisi olduğu belirlenen Ali. Ö.  polisin uyarılara rağmen kapıyı açmadı. İçeriden silah sesi gelmesi üzerine  kapıyı çilingir yardımı ile açan polis ekipleri Ali Ö.'nün intihar ettiğini tespit etti. 

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