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Kuyumcunun 'gasbedildim' oyunu polise takıldı

Ankara'nın Sincan ilçesinde önceden anlaştığı arkadaşına iş yerinden hırsızlık yaptıran kuyumcu ve çalışanının çelişkili ifadeleri, polisin dikkatinden kaçmadı.

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Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kuyumcudan dün gece saatlerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı alan Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gitti.

Ekipler iş yerine gittiklerinde kuyumcu Ş.P. ile çalışan Ö.A'yı elleri ile ayaklarından koli bandıyla bağlanmış şekilde buldu.

Ş.P. ve Ö.A'nın, kuyumcuya gelen silahlı ve maskeli bir kişinin kasadaki 750 bin dolar ve 13 kilogram altını gasbettiği, daha sonra güvenlik kamerası kayıt cihazını da alarak kaçtığı yönünde beyanda bulunması üzerine hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaçarken rahat tavırlar takındı

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık zanlısının içerisinde altın ve dolarların bulunduğu tekerlekli valizle kaçarken rahat tavır takınması ve müştekiler Ş.P. ile Ö.A'nın çelişkili ifadeler vermesinden şüphelendi.

Bunun üzerine emniyette ifadesine başvurulan kuyumcu Ş.P, suçunu itiraf ederek, uluslararası döviz piyasasında para kaybettiğini, kriz nedeniyle piyasaya borçlandığını ve çocukluk arkadaşı G.A. ile anlaşarak iş yerinden hırsızlık yapıldığı izlenimi vererek, borçlarını bir süre ertelemek istediğini anlattı.

Olayda sahte dolar kullanmışlar

Bunun üzerine polis ekipleri, G.A'yı Yenimahalle ilçesindeki evinde çalındığı iddia edilen altınlar ve üzerinde "geçersiz" yazılı dolarlarla yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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