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Kuyumcuya sahte altın satan kadınlardan ilginç çıkış

Mersin’de bir kuyumcuya 7 gram ağırlığında altın görünümlü sahte künyeyi sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın, adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan kadınlar, görüntü çekilmesine tepki gösterdi. Kadınlardan biri, 'Bizim annemiz, babamız yok mu? Bu rezillik değil mi şimdi, bir tane için' dedi.

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Edinilen bilgiye göre, F.K. isimli bir kuyumcu polisi arayarak, 2 kadının 7 gram ağırlığındaki altın görünümlü künyeyi kendisine sattıklarını, bin 600 lirayı kadınlardan birine teslim ettiğini, künyeyi elemanına verip atölyeye gönderdiğini ve orada sahte olduğunun tespit edildiği ihbarında bulundu. Bu sırada kadınların dükkandan çıkarak gittiğini belirten kuyumcu, gittikleri yöne giderek kadınlardan Ş.İ.'yi yakaladığını, diğer kadının ise olay yerinden uzaklaştığını söyledi.
 
Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, Ş.İ.'den aldıkları ifadede yanındaki kadının Tarsus Kapalı Cezaevinden koğuş arkadaşı S.Ü. olduğunu belirledi. Kadını yakalamak için şahsın Adana'daki adresine operasyon düzenleyen ekipler, S.Ü.'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
 
Emniyet çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan kadınlar, görüntü çekilmesine tepki gösterdi. Kadınlardan biri, "Bizim annemiz, babamız yok mu? Bu rezillik değil mi şimdi, bir tane için" dedi.
 
Sahte altın bozdurma anı güvenlik kameralarına yansıdı
Öte yandan, 2 kadının kuyumcuda sahte künyeyi bozdurma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kuyumcuya müşteri gibi giren kadınlardan biri elindeki künyeyi kuyumcuya vererek, fiyat alırken, diğer kadın ise arkada bekliyor. Bir süre arkada hareket eden kadın da öne gelerek, birlikte kuyumcuyla konuşuyorlar.  

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