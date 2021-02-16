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Yaşam

Kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı

Gaziantep'te Yusuf Y., husumetli olduğu amcasının oğlu Kemal Y.'yi (54), çıkan kavgada tabancayla vurarak öldürdü. Polis, olay sonrası otomobille kaçan Yusuf Y.'yi ise kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.

DHA16 Şubat 2021 Salı 14:48 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 14:48
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Olay, öğle saatlerinde Akkent Mahallesi'nde bir taksi durağında meydana geldi. Taksicilik yapan Yusuf Y. ile yanına gelen amcasının oğlu Kemal Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yusuf Y., yanındaki tabancayı çekip Kemal Y.'ye ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunların vücuduna isabet ettiği Kemal Y., ağır yaralandı. Durakta çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Kemal Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olay sonrası otomobille kaçan Yusuf Y.'yi ise kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.

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