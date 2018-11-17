Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Kabatepe-Gökçeada arasındaki bazı seferler geçici olarak durduruldu.
- AA
Kuzey Ege'de saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
Kabatepe-Gökçeada 15.00 ve 20.00, Gökçeada-Kabatepe 13.00 ve 18.00 seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.
Saat 07.00'deki Gökçeada-Kabatepe ve saat 09.00'daki Kabatepe-Gökçeada seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş. yetkilileri, seferlerin fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından yeniden başlatılacağını, diğer hatlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.
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