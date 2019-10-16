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KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları ne zaman belli olur?

Tüm üniversite öğrencilerinin dört gözle beklediği KYK burs ve öğrenim kredisine yönelik başvurular alınmaya başlandı. Lisans ya da Önlisans eğitimi için üniversite kazanan öğrenciler Kredi Yurtlar Kurumu'ndan alacakları burs ve kredilerle maddi olarak rahatlık sağlayacaklar. 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam edecek olan başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru yapan öğrenciler gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdiler. KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları ne zaman belli olur? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. KYK burs başvurularına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları ne zaman belli olur? gibi soruların yanıtları tüm KYK burs başvurusu yapan öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. 2019-2020 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf (ön lisans, lisans, özel yetenek, ek kontenjan, yüksek lisans ve doktora) öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları başladı. 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam edecek olan başvurular, e-Devlet üzerinden kabul edilecek. 
 
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 
KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fakat 21 Ekim’de sona erecek olan başvuruların ardından bir açıklama yapılması bekleniyor. 
 

 
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR? 
KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacak. 
 
BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
 
KYK BURSU VE KREDİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Burs, yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır. Kredi ise yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Mezun olan öğrencilerin KYK'dan aldığı krediyi ödemesi gerekir. 

 
ÖNCELİKLİ BURS ALACAKLAR KİMLER?
Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
 
Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
 
Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
 
Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
 
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
 
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
 
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

Tanıtım filmini ''TSK bombalıyor'' diye verdiler!

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