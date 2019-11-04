KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilecek? gibi soruların yanıtları büyük bir heyecanla araştırılıyor. 15 Ekim'de başlayan KYK burs ve kredileri için verilen başvuru süresi 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59 itibariyle son buldu. Başvuruların sona ermesinin hemen ardından gözler KYK sonuçlarına çevrildi. KYK sonuçları resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak. Geçtiğimiz sene KYK burs başvuru sonuçları 13 Kasım'da açıklanmıştı. Başvuruların açıklanması için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz sene KYK burs başvuru sonuçları 13 Kasım'da açıklanmıştı. Başvuruların bu sene de Kasım ayı içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sonuçlar internet sitesinden duyurulacak. Resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak sonuçlar için öğrencilerin internet sitesini takip etmesi yeterli olacak.

Başvuruda sorun yaşayan öğrenciler için KYK’nın Kurumsal İletişim Merkezi 444 1961 ya da resmi Twitter destek hesabı KYK_DESTEK, her zaman olduğu gibi 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

BURS/KREDİ TUTARI NE KADAR?

2019 yılında geçerli olan tutarlar aylık lisans öğrencileri için 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK BURSU VE KREDİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Burs, yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır. Kredi ise yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Mezun olan öğrencilerin KYK'dan aldığı krediyi ödemesi gerekir.

ÖNCELİKLİ BURS ALACAKLAR KİMLER?

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,