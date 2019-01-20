KYK Tematik Kış Kampları başlıyor

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminde yurtlarda gerçekleştirdiği eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle 535 bin 234 öğrenciye ulaştı. Yarıyıl tatilinde de öğrenciler için çalışmayı hız kesmeden sürdürüyor. KYK Genel Müdürlüğünce, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek ‘KYK Tematik Kış Kampları’ 21-25 Ocak 12 farklı ilde 2.000 gence ev sahipliği yapacak. Yurtlarda barınan gençlerin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerine; bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla gençlerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda düzenlenen kamplar 5 gün sürecek.

Mühendislik Kampı Türkiye’nin geleceğini şekillendiren milli sanayi hamlesi ve mühendislik çalışmalarının tartışılacağı kamp Sakarya’da gerçekleştirilecek. Değerler Kampı Unutulmaya yüz tutan değerleri gençlere hatırlatacak ve Kastamonu’da gerçekleştirilecek. Kampa Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu gibi değerli isimler iştirak edecek. Edebiyat Kampı Diyarbakır’da gerçekleştirilecek ‘Edebiyat Kampı’nda yazar Rasim Özdenören, Sadık Yalsızuçanlar, Ali Ural gibi isimlerin katılımıyla öğrenciler edebiyat dolu 5 gün geçirecek. Hukuk Kampı Hukukun insanlık tarihindeki yeri ve öneminin hem tarihsel hem de sosyolojik ve psikolojik boyutları Konya’da gerçekleştirilecek kampta ele alınacak. İletişim Kampı Türkiye’nin tanınmış ekran yüzleri, radyoların sevilen sesleri ve internet dünyasının önemli kalemlerinin katılacağı Denizli’de düzenlenecek kampa Nuh Albayrak, İhsan Ataöv gibi isimler katılacak tecrübelerini ve medya işleyişini paylaşacak. İnsan ve Toplum Kampı Yurtta ve dünyada yaşanan değişimler ve insanlığın geleceğinin anlatılacağı kamp Bolu’da gerçekleştirilecek. Tarih ve Medeniyet Kampı Tarihin kırılma noktaları Edirne’de masaya yatırılacak. Türk İslam Sanatları Kampı KYK’lı gençleri hat, ebru ve diğer kadim sanatlarla buluşturacak “Türk İslam Sanatları Kampı” Sivas’da her biri alanında uzman isimlerce gerçekleştirilecek. Sinema Kampı Türk sinemasının dünü, bugünü ve yarınının ele alınacağı ‘Sinema Kampı’ Antalya’da; yapılacak işin ustaları ağırlayacak. Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı Muğla’da sağlıklı yaşamın ipuçlarının paylaşılacak. Uluslararası İlişkiler Kampı Uluslararası alanda egemen güçlerin küresel hamlelerinin analiz edileceği kamp İstanbul’da gerçekleşecek. Kampa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’da iştirak edecek.