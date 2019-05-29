Lastiğini değiştirmek istediği iş makinesinin altında can verdi
İzmir'in Bornova ilçesinde Murat Çapacı (22), kriko kayınca lastiğini değiştirmek istediği iş makinesinin altında kalıp öldü.
- DHA
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 5. Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirci dükkanında meydana geldi. Murat Çapacı, iş makinesinin patlayan lastiğini değiştirirken, kriko kaydı. İş makinesinin altında kalan Çapacı, ağır yaralandı. Diğer çalışanların ihbarı üzerine, iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Murat Çapacı'nın yaşamını yitirdiği saptandı.
Murat Çapacı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.