23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9326
  • 6,545
  • 284.653
  • 93981.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Lavanta bahçesinde altın dolu kutu buldu

Türkiye’nin lavanta bahçesi olarak anılan Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde geçen sezon lavanta bahçesine gelen bir ziyaretçi, içerisinde çeşitli ziynet eşyalarının bulunduğu altın dolu kutuyu düşürdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kutuyu bahçesinde bulan Ziya Doğan (71), 2 aydır sahibini aradıklarını ancak bulamadıklarını söyledi. Doğan, gelecek sezon sonuna kadar sahibi çıkmadığı takdirde, kutuyu jandarmaya vereceklerini ya da bir hayır kurumuna bağışlayacaklarını söyledi. 

Sivilleri hedef alıyorlardı! İHA´lar tespit etti, jetlerimiz böyle havaya uçurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sızıntı hızla yayılıyor! Acil durum ilan edildi

Sızıntı hızla yayılıyor! Acil durum ilan edildi

Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

"Ankara ile diyalog devam etmeli"

'Ankara ile diyalog devam etmeli'

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Cinayet zanlılarını TV programındaki çelişkili ifadeleri ele verdi

Cinayet zanlılarını TV programındaki çelişkili ifadeleri ele verdi

Türkiye'den uluslararası medyaya: Manipülatif haberlere son verin

Türkiye'den uluslararası medyaya: Manipülatif haberlere son verin

İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var

Tel Abyad´da yaşam normale dönüyor

Tel Abyad´da yaşam normale dönüyor
 

POPÜLER HABERLER

MSB´de ´Barış Pınarı´ toplantısı: Sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü

MSB´de ´Barış Pınarı´ toplantısı: Sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü

Teröristlerin sığınak olarak kullandığı tüneller ortaya çıktı!

Teröristlerin sığınak olarak kullandığı tüneller ortaya çıktı!

PKK/PYD-DEAŞ iş birliği belgelendi! İşte o görüntüler

PKK/PYD-DEAŞ iş birliği belgelendi! İşte o görüntüler

Sağlığınızı bozan 12 alışkanlık

Sağlığınızı bozan 12 alışkanlık

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA