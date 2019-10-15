Lavanta bahçesinde altın dolu kutu buldu
Türkiye’nin lavanta bahçesi olarak anılan Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde geçen sezon lavanta bahçesine gelen bir ziyaretçi, içerisinde çeşitli ziynet eşyalarının bulunduğu altın dolu kutuyu düşürdü.
Kutuyu bahçesinde bulan Ziya Doğan (71), 2 aydır sahibini aradıklarını ancak bulamadıklarını söyledi. Doğan, gelecek sezon sonuna kadar sahibi çıkmadığı takdirde, kutuyu jandarmaya vereceklerini ya da bir hayır kurumuna bağışlayacaklarını söyledi.
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