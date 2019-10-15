Lavanta bahçesinde altın dolu kutu buldu

Kutuyu bahçesinde bulan Ziya Doğan (71), 2 aydır sahibini aradıklarını ancak bulamadıklarını söyledi. Doğan, gelecek sezon sonuna kadar sahibi çıkmadığı takdirde, kutuyu jandarmaya vereceklerini ya da bir hayır kurumuna bağışlayacaklarını söyledi.