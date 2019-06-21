Türkiye'yi kahretmişti... İstenen cezalar belli oldu

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Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Ağrı'da bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra arazide cesedi bulunan yaşındaki Leyla Aydemir cinayeti ile ilgili olarak 7 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açıldı.

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Ağrıda ikamet eden Nihat ve Şükran Aydemir çifti Bayramın ilk günü (15 Haziran 2018) gittikleri Bezirhane köyünde oyun oynadığı sırada kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.
 
Olayla ilgili tutuklu bulunan baba Nihat Aydemir'in kuzeni M.A.A. ile birlikte 7 kişi hakkında "Kişiyi hürriyetinten yoksun kılma" ve "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet talebiyle Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.
 
Mahkeme tarafından kabul edilen dosyada, tutuklu M.A.A. ile birlikte 7 sanığın hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi. İlk duruşmanın 20 Eylül 2019 tarihinde yapılacağı öğrenildi.

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