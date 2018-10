Leyla Hatemi ve Payman Maadi İstanbul’a geliyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, THY, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nın katkılarıyla ve Kurumsal İş Ortağı TRT, Kurumsal İletişim Ortağı TürkMedya, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı, İletişim Sponsoru TV+’ın destekleriyle düzenlenecek 6. Boğaziçi Film Festivali, dünyaca ünlü isimleri ağırlamaya hazırlanıyor. 26 Ekim’de başlayacak festivalin heyecanla beklenen konukları arasında, İran sinemasının en önemli oyuncularından Leyla Hatemi ve Payman Maadi de olacak. Berlinale’den de Altın Ayı ve Gümüş Ayı ödüllerinin ikisini birden alan, 2012 yılında Yabancı Dilde En İyi Film dalında Altın Küre ve Oscar ödüllerini kazanan Asghar Farhadi filmi “A Separation / Bir Ayrılık” ile de tanıdığımız ikili, “Bomb: A Love Story / Bomba: Bir Aşk Hikâyesi” adlı filmin Türkiye gösterimi için İstanbul’a gelecek.

Bitmemiş aşkların filmi

Hatemi ve Maadi’yi “Bir Ayrılık”tan 7 yıl sonra yeniden bir araya getiren “Bomba: Bir Aşk Hikâyesi”, 1988 yılında geçiyor ve İran-Irak Savaşı’nın son günlerinde acımasızca bombalanan Tahran’da yaşanan bir aşk ve umut hikâyesini anlatıyor. Payman Maadi, aynı zamanda senaryosunu yazdığı ve yönettiği film ile modern zamanların şiddetini anlatmak istediğini söylüyor ve “Savaş hakkında ne zaman düşünsem, o bombanın düştüğü ve hayatlarını mahvettiği insanları hatırlıyorum. Tutkusu onlarla birlikte gömülen insanları ve onların bitmemiş aşklarını… Bu film de masallarını anlatmamı isteyen o insanların hikâyesini anlatıyor işte; basit, insani aşklarının hikâyesini” diyor.

Filmin görüntü yönetmenliğini Asghar Farhadi’nin “Bir Ayrılık” ve “The Past / Geçmiş” filmleriyle de tanıdığımız Mahmoud Kalari üstlenirken, müziklerini de “The Suspended Step of the Stork”, “Ulyses’Gaze” ve “Eternity and a Day” gibi Theo Angelopoulos başyapıtlarının müziklerinin yaratıcısı Eleni Karaindrou yaptı.

“Bomba: Bir Aşk Hikâyesi”, Türkiye’de ilk kez Boğaziçi Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak. Filmin gösterimine ise, Leyla Hatemi ve Payman Maadi’nin yanı sıra, görüntü yönetmeni Mahmoud Kalari de katılacak.

İran sinemasının uluslararası yüzü: Leyla Hatemi

Ünlü İranlı yönetmen Ali Hatemi ve oyuncu Zari Khoshkam’ın kızları olan Leyla Hatemi, oyunculuğa henüz 12 yaşındayken babasının yönettiği tarihi televizyon dizisi “Hezardastan” (1988) ile başlasa da, İsviçre’de Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde okumak için kariyerine ara verdi. 1997’de İran’a geri dönen ve Dariush Mehrjui filmi “Leila”daki (1997) performansıyla eleştirmenlerden övgüler toplayan Hatemi, Fajr Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu seçildi. 2000’lerde bir çok önemli İranlı yönetmenin filminde yer alan ve kısa sürede İran sinemasının en tanınmış kadın oyuncularından birine dönüşen Hatemi, 2002’de “The Deserted Station” (2002) ile Montreal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı. Ama asıl uluslararası başarısını 2011’de Asghar Farhad’in yönettiği “Bir Ayrılık” filmindeki Simin rolüyle yakaladı. Yabancı Dilde En İyi Film dalında Altın Küre ve Oscar ödülleri başta olmak üzere 100’e yakın ödül toplayan film, Hatemi’ye de Berlin Film Festivali’nden En İyi Kadın Oyuncu dalında Gümüş Ayı getirdi.

İran’dan Hollywood’a: Peyman Maadi

1972 yılında İranlı bir çiftin çocuğu olarak New York’ta dünyaya geldi ve 5 yaşındayken ailesiyle birlikte İran’a döndü. Karaj Azad Üniversitesi’nde Metalurji Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Sinema kariyerine 2000’lerin başında senaristlikle başlayan Maadi, Asghar Farhadi’nin yönettiği “About Elly / Elly Hakkında” (2009) ile oyunculuğa adım attı. Filmdeki başarısı onu, bir sonraki Farhadi filmi “Bir Ayrılık”a taşıdı ve bu filmdeki rolüyle Berlin Film Festivali’nden En İyi Erkek Oyuncu dalında Gümüş Ayı kazandı. Bir yıl sonra, senaryosu kendine ait olan “The Snow on the Pines”ı yönetti. “Bir Ayrılık”ın getirdiği uluslararası başarı onu Hollywood’a taşıdı ve burada Kristen Stewart ile başrolünü paylaştığı “Camp X-Ray” (2014), Clive Owen ve Morgan Freeman ile birlikte oynadığı “Last Knights” (2015) ve Michael Bay’in yönettiği “13 Hours” (2016) gibi filmlerde rol aldı. “Bomba: Bir Aşk Hikâyesi”, Maadi’nin yönetmenlikteki ikinci uzun filmidir.

Biletler mobilet’te!

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen 6. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 26 Ekim-3 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek ve gösterimler Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak. Kısa Film gösterimleri için tüm biletler 5 TL, uzun metraj filmler içinse Tam biletler 12:00 ve 16:00 seansları için 10 TL, 19:00 ve 21:30 seansları için de 15 TL olarak satılacak. Öğrenciler için uzun metraj filmlerin biletleri tüm seanslarda 5 TL olacak. Festival biletleri ise mobilet.com’da satışa sunuldu.