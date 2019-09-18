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Lezzet farkı dörde katladı

Geçen yıl ilki düzenlenen GastroAntep Festivali’ni 250 bin kişi ziyaret ederken bu yıl ziyaretçi sayısı 1 milyona ulaştı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin önümüzdeki yıl için hedef büyüttü: 2 milyon ziyaretçi.            

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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı’na (UCCN) dâhil 116 kent arasında Türkiye’yi temsil eden ilk şehir unvanına sahip Gaziantep’te, 12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen GastroAntep, yaklaşık 1 milyon kişiye lezzet dolu anlar yaşattı. 

HEDEF 2 MİLYON KİŞİ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yerelden evrensele, gelenekten geleceğe Anadolu’nun, bölgenin ve Gaziantep’in farkını tüm dünyaya anlatmayı kendilerine görev bildiklerini belirtti. Gaziantep’in dünyanın lezzet başkenti olduğunu ispatlamak için uluslararası boyutu çok önemsediklerini ifade eden Şahin, “Akademisyenleri, bu işin eğitimini alan öğrencileri, tüm halkımızı Gaziantep’te gastronomi uzmanlarıyla buluşturduk’’ diye konuştu. Geçen yıl 250 bin kişi ağırladıklarını söyleyen Şahin “Bu yıl bu rakamı dörde katladık ve 1 milyon ziyaretçiye ulaştık. Gelecek yıl hedefimiz 2 milyon kişiye ulaşmak’’ dedi.

Fatma Şahin, ünlü şefleri ikinci defa gazi kentte ağırladıklarını ifade etti.

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