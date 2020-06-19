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Yaşam

LGS'ye girecek öğrencilere otobüsler ücretsiz olacak

Sivas Belediyesi, Liseye Geçiş Sınavı'na girecek öğrencinin ve 1 velisinin belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanabileceğini duyurdu.

IHA19 Haziran 2020 Cuma 19:40 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 19:40
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Liseye Geçiş Sınavı (LGS) Covid-19 tedbirleri kapsamında 20 Haziran tarihinde düzenlenecek. Sivas Belediyesi LGS’ye girecek öğrencinin ve 1 velisinin saat 08.00- 15.00 saatleri arasında belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabileceğini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Sivas Belediyesi konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, "20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan LGS’ye girecek öğrencilerimize başarılar dileriz. Belediye otobüslerimiz normal seferlerine devam edecek olup sınav giriş belgelerinizle otobüslerimizden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz "ifadelerine yer verdi.

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