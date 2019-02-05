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Libyalı ailenin çantasında bulunan 12 bin dolar çalındı

Şişhane’den Taksim’e gitmek için otobüse binen Libyalı turist aile hayatının şokunu yaşadı. Libyalı ailenin çantasında bulunan 12 bin dolar çalındı. Otobüsün kapılarını kapatan şoför polis çağırdı. Yolcular tek tek otobüsten indirilerek aranırken, parası çalınan kadın gözyaşlarına boğuldu.

  • İHA
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Olay, geçtiğimiz Cuma günü Edirnekapı - Taksim seferini yapan özel halk otobüsünde yaşandı. Libyalı aile, Şişhane’den Taksim’e gitmek üzere halk otobüsüne bindi. Abdul Munim Salim şoförün yanına giderek yolculuk ücretini nakit vermek istedi.
 
Ancak şoför kart kullanması gerektiğini söyleyince tekrar otobüste oturan eşi ve çocuğunun yanına giden adam, çantanın fermuarının açık olduğunu fark etti. Panikle çantayı açan Salim paraların yerinde olmadığını gördü. Yaşadığı kısa süreli paniği atlatan Salim otobüs şoförünün yanına giderek parasının çalındığını belirtip yardım istedi. 
 
Otobüs şoförü de Taksim alt geçidinde bulunan durakta durarak durumu polise bildirdi. Kapıları kapatan otobüs şoförü polisi beklemeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler otobüs şoföründen bilgi alarak erkek yolcuların üzerini tek tek aradı. Kadın yolcular da polis gözetiminde birbirlerinin üst aramasını gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda çalındığı iddia edilen 12 bin dolar bulunamadı. 

CHP medyası nasıl “şizofren” ediyor?

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