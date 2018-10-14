Engelli küçük kızı taciz eden sapık tutuklandı Şanlıurfa'da 12 yaşındaki engelli küçük kızı sokak ortasında taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.