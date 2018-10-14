Engelli küçük kızı taciz eden sapık tutuklandı
Şanlıurfa'da 12 yaşındaki engelli küçük kızı sokak ortasında taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
Şanlıurfa'da E.K., sokakta gördüğü engelli kız çocuğunu duvar dibine sıkıştırıp cinsel istismarda bulundu. Olay, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Harekete geçen polis, şüphelinin E.K. olduğu belirlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, E.K.'yi Mance Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına aldı.
Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada E.K.'yi görüp, haberlerden tanıyan vatandaşlar şüpheliye linç girişiminde bulundu.
Zanlı, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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