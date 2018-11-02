Lise öğrencilerinin şakası ölümle sonuçlandı

Edinilen bilgilere göre, Giresun Anadolu Lisesi’nde okuyan Buğra Kağan Şen, arkadaşlarıyla şakalaşırken aldığı darbe sonucu Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şen hayatını kaybetti. Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayı doğrularken, öğrencilerin öğlen arasında kendi arasındaki şakalaşma sonucu olayın meydana geldiği ve fenalaşan öğrencinin hemen hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı