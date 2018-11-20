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Lise öğrencisi okul çıkışı pompalı tüfekle vuruldu

Adana'da okul çıkışında bir öğrenci, 'yan bakma' meselesi yüzünden kavga ettiği öğrenciyi pompalı tüfekle vurdu.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Cemalpaşa Mahallesi, Ordu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencileri D.M. ile M.Y. arasında okul çıkışında "yan bakma" meselesinden dolayı kavga çıktı. Kavga büyüyünce M.Y. yanında getirdiği pompalı tüfekle D.M.'ye ateş etti. Bacağından yaralanan D.M. 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaçan zanlı ise polis ekiplerince olay yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta pompalı tüfekle yakalandı.

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