Lise öğrencisi Yiğit ‘çene mouse’ tasarladı

Çene yardımı ile rahatlıkla hareket ettirilebilen mouse, ellerini kullanamayanların bilgisayarda rahatlıkla işlem yapmasına olanak sağlıyor. Doğan, projeyi tasarlarken işçilerin inşaatlarda kullandığı koruyucu kulaklıktan faydalandı. Doğan tarafından geliştirilen sistem ile özellikle boyundan aşağısını hareket ettiremeyen kişiler, çene yardımı ile bilgisayarı rahatlıkla kullanabilecek. Amcasının henüz bu sistemi görmediğini kaydeden Doğan, “Amcam böyle bir proje üzerinde çalıştığımı biliyordu. Bunu yaptığımı duyunca mutlu oldu. Böylece artık yardım almadan bilgisayarı kullanacak” dedi. Okul tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Proje ve Bilim Şenliği’nde de çalışması birinciliğe layık görülen Doğan, TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmalarına katılacağını da belirtti.