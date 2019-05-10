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Liseli genç kız kalbine yenik düştü

Manisa'nın Selendi ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Fatmagül Akdeniz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

  • İHA
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Uşak Orhan Dengiz Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Fatmagül Akdeniz, bugün sabah saatlerinde Selendi ilçesine bağlı Eski Cami Mahallesindeki evinde aniden fenalaştı. Ailesi tarafından hemen Selendi Devlet Hastanesine götürülen Akdeniz, yoğun bakıma alındı. Genç kız, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Fatmagül'ün acı haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Genç yaşta vefat eden Fatmagül Akdeniz'in cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Bekirağalar Mahallesinde kılınacak olan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verilecek. 
 
Öte yandan Fatmagül Akdeniz'in geçtiğimiz aylarda İzmir'de bir hastanede rahatsızlığı sebebiyle operasyon geçirdiği ve evinde istirahat ettiği öğrenildi.

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