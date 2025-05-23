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Yaşam

Liseli gençlerden ortak tepki: Gazze için ses ver

Türkiye'nin dört bir yanındaki liseli gençler, Gazze'deki İsrail soykırımını protesto etmek ve gündemde tutmak üzere “Gazze İçin Ses Ver” videosunu çekti. 9 dilde çekilen videoya, 24 okuldan 158 öğrenci katıldı.

HABER MERKEZİ23 Mayıs 2025 Cuma 13:20 - Güncelleme:
Liseli gençlerden ortak tepki: Gazze için ses ver
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İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği karşısında bir ses olmak isteyen liseli gençler, 9 dilde "Gazze İçin Ses Ver" videosunu çekti. 24 imam hatip okulundan 158 öğrenci tarafından yapılan çalışma dijital platformlarda paylaşılırken, gençler önümüzdeki günlerde aynı temada konferanslar verecek.

Gazze'ye yönelik İsrail katliamı dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye'de her zeminde farklı enstrümanlarla protesto ediliyor. En güçlü protestoları ise tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de gençler yapıyor.

24 OKULDAN 158 ÖĞRENCİ

Gazze'de yaşanan katliamın sona ermesi amacıyla bu meseleyi gündemde tutmak üzere harekete geçen İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi gençleri bir video hazırladı. Türkiye'nin 10 şehrindeki 24 okuldan 158 öğrencinin çekimlerine katıldığı videoda gençler, 9 ayrı dilde "Gazze İçin Ses Ver" dedi. Bunu tüm akranlarıyla birlikte haykırdı, dünya kamuoyunu da bu konuda taraf olmaya ve sesini çıkarmaya çağırdı.

9 DİLDE ÇAĞRI YAPTILAR

Gençler, "I speak up for Palestine-Gazze İçin Ses Ver" videosunu farklı cümle ve formatlarda Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, Çince, İbranice, Fransızca, Almanca ve Farsça dillerinde çekti. Türkiye genelinde hazırlık sınıfı bulunan imam hatip liseleri öğrencileri tarafından yapılan çalışmada gençler, "Filistin İçin Konuşuyorum", "İnsanlık İçin Konuş", "Masum Bir Halk İçin Konuş", "Direniş İçin Konuş", "Özgürlük İçin Konuş", "Soykırım Hakkında Konuş", "Zulüm Gören Bir Halk İçin Konuş", "Vicdanın İçin Konuş" çağrısını yaptı. Videonun yayınlanmasının ardından çalışmanın ikinci aşamasında ise her öğrenci kendi okulunda Filistin ile alakalı konferanslar, söyleşiler düzenleyerek konuya dikkat çekecek.

"FİLİSTİN İÇİN NE YAPTIN?" DEDİK

İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Birliği'nden Yunus Kayra Özer, Ahmet Sami Özkan, Ömer Özer, Mustafa Yaser Öz ve Ali Osman Keskin çalışmayı fikir olarak ortaya koyduktan sonra tüm aşamaları da organize etti. Son zamanlarda sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar üzerine kendilerinin de böyle bir çalışma için yola çıktıklarını kaydeden Yunus Kayra Özer, "Biz kendimize 'Filistin için ne yaptın?' dediğimizde bunun cevabını verebilmek istedik. Sonra diğer okullardaki arkadaşlarımızla görüştük. Her okuldan bir koordinatör öğrenci belirledik. Öğretmenlerimizin de desteğiyle böyle bir çalışma ortaya çıktı" dedi.

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