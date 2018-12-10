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Liseli mucide Bakan desteği

İstanbul’da yaşayan lise öğrencisi Emirhan Belli’nin, sebze ve meyve atıklarından biyoplastik üretmeyi amaçlayan projesi Google Bilim Fuarı’nda (Google Science Fair) yarı finale kalmayı başarmıştı.

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Ancak Belli’nin çalışmalarına uygun laboratuvar ve malzeme desteğine ihtiyacı vardı. Belli’nin beklediği destek Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. Belli’yi İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı aracılığıyla arayan Bakan Ziya Selçuk, öğrenciyi tebrik ederek, istediği her türlü desteğin verileceğini söyledi. Belli, Bakan Selçuk’la telefon konuşmasını şöye anlattı: “Sana ait bir laboratuvar kurulacak’ dediler. Mayıs ayında Google Bilim Fuarı için Amerika’ya gideceğimi söyledim, bütün masraflarımı karşılayacaklarını söylediler. Özellikle petrol türevi plastikler kanserojen olduğu için, gıdayla temas eden plastik ürünlerinde biyoplastik kullanılmasını amaçlıyorum. Çocukların kullandığı oyuncaklar, su mataraları, plastik kaşık, çatal, bardak, tabak gibi malzemeler üretmek istiyorum” diye konuştu.. 

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