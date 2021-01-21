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Yaşam

Liseliler sokak hayvanları için barınak inşa ediyor

Tufanbeyli ilçesinde lise öğrencileri, soğuktan etkilenen sokak hayvanları için barınak yaparak kentte belirli noktalara bırakıyor. Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, öğrencilerin duyarlılık örneğiyle hem kendilerini geliştirdiğini hem de hayvanları zorlu kış şartlarından koruduklarını söyledi.

AA21 Ocak 2021 Perşembe 16:51 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 16:51
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İlçede meslek lisesi öğrencileri, kış şartlarında soğuktan etkilenen sokak hayvanları için barınak yapmaya karar verdi.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle öğrenciler, okulun atölyesinde sokak hayvanlarının barınacağı kulübe yapmaya başladı.

Tamamlanan 50 barınağı kentin belirli noktalarına yerleştiren öğrenciler, daha fazla sokak hayvanının soğuktan korunması için barınak yapmaya devam ediyor.

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, öğrencilerin duyarlılık örneğiyle hem kendilerini geliştirdiğini hem de hayvanları zorlu kış şartlarından koruduklarını söyledi.

Örnek davranışından dolayı öğrencileri tebrik eden Ömer Sevgili, vatandaşları çalışmalara destek vermeye davet etti.

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