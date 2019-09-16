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Lösemi hastası Nur, yaşam savaşını kaybetti

KOCAELİ´nin Derince ilçesinde, lösemi nedeniyle tedavi gören Nur Aköz (35), yaşamını yitirdi.

  • DHA
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Kuaförlük yapan 1 çocuk annesi Nur Aköz, 2 yıl önce lösemi teşhisi konulmasının ardından tedavi görmeye başladı. Hastalığı nedeniyle mesleğine ara veren Nur Aköz´e kardeşinden ilik nakli yapıldı. Hastalığı yeniden beliren Nur Aköz, tedavi görmeye devam etti. Nur Aköz dün tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti. Nur Aköz, bugün Derince Çınarlı Mahallesi´nde bulunan Yenice Merkez Camii´nde kılan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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