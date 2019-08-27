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Lüleburgaz'da esrarengiz olay! '300 köpek kayboldu'

Lüleburgaz Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birim Sorumlusu Anıl Ergin, son bir yılda eski çöplük alanında kısırlaştırdıkları 468 köpekten yaklaşık 300'ünün kaybolduğunu söyledi. Ergin, olay yerinde kaybolan köpeklerle bağlantısı olduğunu düşündükleri ve Lüleburgaz Belediyesi'ne ait olmayan şırınga ve uyuşturucu iğneler bulduklarını belirtti.

  • İHA
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Olay geçtiğimiz hafta sonu meydana geldi. Hayvanları kısırlaştırmak için kullandıkları şırıngaları toplamak için TOKİ bölgesindeki eski Lüleburgaz çöplüğüne giden görevliler, alanda belediye envanterinde bulunmayan ve kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kullanıldığı düşünülen boş uyuşturucu iğne ve şırıngalar buldu. Bulunan iğne ve şırıngaları kimin kullandığı yönünde belediye ekiplerinden geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Ergin, "Elimizde somut kanıtlar da var. Belediye envanterinde bulunmayan uyuşturucu iğneler, şırıngalar TOKİ bölgesi çevresinde ve eski çöplük alanda bizim arkadaşlarımız tarafından bulundu. Kısırlaştırıp, tedavi edip TOKİ bölgesine bıraktığımız 300'e yakın köpek kayboldu" dedi. 
 
BELEDİYENİN İĞNELERİ DEĞİL 
 

Ergin, Lüleburgaz Belediyesi'nin köpekleri kısırlaştırıp tedavi etmek amacıyla uyuşturucu iğne kullandığını ancak alanda buldukları iğnelerin belediye envanterinde bulunmayan iğneler olduğunu söyleyerek, "Lüleburgaz Belediyesi personelinin rutin tedavi ve kısırlaştırma çalışmalarında hayvanlara yönelik kullandığımız uyuşturucu iğneler var. Bu iğneler tekrar kullanılabilen küçük iğneler. Ancak görevli personel attıkları iğneyi almaya gittiklerinde bize ait olmayan, belediyenin kullanmadığı şırıngaya rastladı. Yapısı bizimkilerden farklı. Bunu tespit edip bana söylediler. Orada birilerinin köpeklere müdahalede bulunduğu, alıp götürdüğü noktasında somut kanıtlara ulaşmış olduk" ifadelerini kullandı. 
Ergin, köpeklerin kaybolmasıyla bağlantılı olduğunu düşündükleri iğneleri kimin kullandığını araştırdıklarını söyleyerek, benzer biri durumla karşılaşıldığında belediyenin 0288 4445539 numaralı çağrı merkezinin aranarak ihbarda bulunulmasını istedi. 

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