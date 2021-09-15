İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2021 Çarşamba / 8 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4398
  • EURO
    9,9832
  • ALTIN
    489.041
  • BIST100
    1433.5
Yaşam

Lunaparkta akılalmaz olay!

İzmit'te, Abdulkadir Özdemir, lunaparkta çocuğunun yaşı küçük olması nedeniyle balerine bindirilmemesi üzerine tartıştığı görevliyle kavga etti. Görevliyi darp eden Özdemir silah çekerken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA15 Eylül 2021 Çarşamba 14:33 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 14:33
ABONE OL

Olay, 31 Ağustos akşamı İzmit Fuarı'ndaki lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre, lunaparka çocuğuyla gelen Abdulkadir Özdemir, çocuğunu yaşı küçük olduğu gerekçesiyle balerine bindirmeyen görevlinin eşine karşı tutumu nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, silahı çıkaran Özdemir görevliyi tehdit etti.

Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar yatıştırıldı.

Olayla ilgili polis merkezine giden taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Yaşanan anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.