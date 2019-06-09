Lunaparkta oyun makinesi kontrolden çıktı: 28 yaralı İspanya´da lunaparkta `La Superolla´ isimli bir oyun makinesi kontrolden çıktı. Meydana gelen olayda, çoğu çocuk olmak üzere 28 kişi yaralandı. Oyun makinesinde çıkan arızanın nedeninin, yakın zamanda bakımı yapılmamış olduğu belirtildi.