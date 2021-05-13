13 Mayıs 2021 Perşembe 12:57 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 12:57

Müge Anlı Lütfiye Gündüz ve Nezen Germiyen cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Atv ekranlarından yayınlanan Müge Anlı 'da Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz'ın kaybı araştırılıyordu. Canlı yayına korkunç iddialar damga vurdu. Hem Nezen Germiyen'in hem Lütfiye Gündüz'ün üzerlerinden para kazanılan kişiler tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Peki Lütfiye Gündüz olayı nedir? İşte Nezen Germiyen ve Lütfiye Gündüz kaybı ile ilgili son dakika haberi.

LÜTFİYE GÜNDÜZ OLAYI NEDİR?

Nevşehir'de 2013 yılında kaybolan 4 çocuk annesi Lutfiye Gündüz'ün bulunması ve 13 yaşında öldürülen Nezen Germiyen cinayeti için Müge Anlı'ya başvurmasıyla yeniden gündeme taşındı.

Kaybolduğunda 40 yaşında olan talihsiz kadınla ilgili şaşırtan iddialar ortaya atıldı.

8 yıl önce esrarengiz şekilde kaybolan Lütfiye Gündüz, son olarak boşandığı eşi Duran Özdemir ve sevgilisi olduğu öne sürülen 28 yaşındaki Nurullah Koçyiğit ile görüştü.

İki kadınla ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı.

Hem Nezen Germiyen'in hem Lütfiye Gündüz'ün üzerlerinden para kazanılan kişiler tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

LÜTFİYE GÜNDÜZ CİNAYETİ İLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMESİ

Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz'ün kaybında yıllar sonra şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

Her iki kadının da çevresinde aynı insanların olması ve görgü tanıklarının ifadeleri şüpheleri artırdı.

Müge Anlı ve ekibi iki konuda da Ahmet Taşlın'ın adının geçtiğini çözdü. Görgü tanıklarından Müberya Hanım, Duran Özdemir'in olay günü evlerine geldiğini eşi Şefki ile birlikte dışarı çıktıklarını daha sonra ayakkabıları çamur içinde geldiklerini öne sürdü.

Lütfiye Gündüz'ün boşandığı eşi Duran Özdemir tarafından öldürüldüğünü iddia eden kadın bugüne kadar korktuğu için sustuğunu söyledi.

Canlı yayındaki iddialar kan dondurdu.

Nevşehir'de yaşayan 2021 yılı itibarıyla 40 yaşında 4 çocuk sahibi olan Lütfiye Gündüz'den 8 yıldır haber alınamıyor. Acılı aile Müge Anlı'ya katılarak yardım istedi. Bugün ise canlı yayında yeni bir gelişme yaşandı.

Kayıp kadının kızı canlı yayında şüpheliler arasında yer alan Duran Bey uzun uğraş sonucunda nihayet bir itirafte bulunurken canlı yayının sonlarına doğru bir son dakika gelişmesi yaşandı. Son dakikalarda bağlanan bir tanıkın itirafı olayın seyrini baştan yazacak bir itirafta bulundu...

Müge Anlı'nın yayınına bağlanan cinayetteki kilit isim Ahmet Taşkın'ın koğuş arkadaşı Rıdvan Öz, vicdan azabına dayanamadığını söyleyerek olayın seyrini değiştirecek bir itirafta bulundu.

CANLI YAYINA BAĞLANDI

Yayına bağlanarak Nevşehir'in Balcın köyü yakınlarında 15 Mayıs 2013 tarihinde bir dere yatağında ölü bulunan Nezen Germiyen'in cinayetiyle ilgili konuşacağını söyleyen Ahmet Taşkın'ın hapishaneden koğuş arkadaşı Rıdvan Öz, "2013 tarihinde Ahmet Taşkın'la aynı koğuştaydım. Kendisi bana 'Nezen'i ben öldürdüm onun vicdan azabı çekiyorum' dedi. Bende vicdan azabı çektiğim için de aradım. Öz abim de oradaydı" ifadesinde bulundu.

ŞAŞKINLIK YAŞANDI

Yıllar sonra canlı yayında gelen bu itiraf sonrası Müge Anlı ve Nezen Germiyen'in ailesi büyük bir şaşkınlık yaşadı. Stüdyoda büyük bir sessizliğin hakim olduğu o anlarda, cinayete kurban giden genç kızın babası Hüseyin Germiyen ile annesi Melahat Germiyen gözyaşlarına hakim olamadı.

NEDEN İTİRAF ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Rıdvan Öz'ün itirafı sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen Müge Anlı, "Beyefendi vicdan azabına dayanamadığı için bu itirafı yaptı. Korona nedeniyle tahliye olduğunu ve bu konuyla ilgili ifade vereceğini söyledi" dedi. Reklam arasında konuşan baba Hüseyin Germiyen ise "8 yıldır kızımın katilini arıyordum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.