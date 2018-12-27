Madde bağımlılarını imamlar hayata bağladı  

İmamlar, projeyi cuma hutbesinde cemaate anlattı ve çevrelerinde bulunan, tedavi olmak isteyen bağımlıların İl Müftülüğü’ne başvurmalarını önerdi. Balkan, bizzat görüştüğü madde bağımlılarını evlerinin yakınında bulunan camilerin imamlarıyla bir araya getirip, onlarla zaman geçirmelerini sağladı. AMATEM de tedavi süreci başlayan bağımlıları imamlar yalnız bırakmadı. Balkan, bu projeye Gebze müftüsüyken başladığını, şimdiye kadar görev yaptığı kentlerde 350 genci bağımlılıktan kurtardıklarını ve İzmir’de başvuran 50 bağımlıdan 17’ sinin iyileştiğini diğerlerinin ise tedavisinin sürdüğünü aktardı.