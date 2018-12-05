Madencinin ‘yüzü kara gönlü ak’

Kimi ekmek parası, kimi erken emeklilik hakkından faydalanmak kimi ise başka bir meslek bilmediği için toprak altına inen madenciler, dünyanın en zor meslekleri arasında gösterilen işlerini, ölümü göze alarak sürdürüyor. Maden kazalarında bugüne kadar 5 bin şehit verildi. Yerin metrelerce altında, insan bedeninin güçlükle girebildiği derinliklerde kömür kazarak alın terleriyle ekmek parasını kazanan madencilerin en büyük hayali günün sonunda ‘sağ salim’ evlerine gitmek.

Zonguldak Kilimli ilçesine bağlı özel maden şirketinde çalışan 11 yıllık maden işçisi Günaydın Demirel, işçilerin tüm isteğinin kazasız, sağlıklı çalışmak ve emekli olabilmek olduğunu söyleyerek şunları ekledi: Dünya Madenciler Günü’nde de devam ediyoruz çalışmaya. Biz garip madenciyiz. Yer altında şehitlerimiz oluyor; kaçak ocaklarda olsun, diğer ocaklarda olsun. Biz kazalar olunca, ölümler olunca hatırlanıyoruz. Buna üzülüyoruz. İnsanlar biz ölmeden de yerin metrelerce altında çalışan bizleri hatırlasın.

Maden ocağı ikinci evim

50 yaşındaki maden işçisi İsmail Güngör, 30 yıldır bu işi yaptığını, çalıştığı ocağın en yaşlılarından ve en tecrübelilerinden biri olduğunu dile getirerek, “Hayatımın yarıdan fazlasını geçirdiğim ocak, artık benim ikinci evim, çocuklarımın rızkını madenden çıkarıyorum. Ekmek paramız için alın terimizle çalışıyoruz” diye konuştu.