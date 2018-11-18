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Maganda kurşunu 5 ay sonra can aldı

Gaziantep'te yaklaşık 5 ay önce maganda kurşunuyla yaralanan kişi, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde yürüdüğü sırada nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla başından yaralanan Ayhan Bozgeyik (32), 5 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Bozgeyik'in cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ayhan Bozgeyik, 17 Haziran'da Güneş Mahallesi'nde babası ve kardeşiyle yürüdüğü sırada bir anda kanlar içerisinde yere yığılmış, maganda kurşunuyla başından yaralandığı tespit edilen Bozgeyik, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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