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Yaşam

Magandaların arasına karışıp, husumetli olduğu adamı silahla vurarak öldürdü

Samsun'da bayram namazı sonrası bir grup magandanın tabanca ile havaya ateş ettiği sırada gruptaki İ.T., muhtarlık seçimlerinde aralarında husumet bulunan Merkez Camisi kurs görevlisi Fatih Akkuş'a (35) tabancayla ateş etti. Akkuş, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

DHA13 Mayıs 2021 Perşembe 13:54 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 13:54
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Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Taşlık Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram namazı sonrasında Merkez Camisi önünde bir grup maganda tabanca ile havaya ateş ederek bayram kutlaması yapmaya başladı. Grubun içindeki İ.T. tabanca ile camiden çıkan Merkez Camisi kursunda görevli hafız Fatih Akkuş'a ateş etti. Akkuş kanlar içerisinde yere yığılırken, İ.T. olay yerinde kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücuduna 3 kurşun isabet eden Akkuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Akkuş'un, cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla İ.T.'yi gözaltına aldı. İ.T. ile Akkuş'un ailesi arasında muhtarlık seçimlerinden dolayı husumet olduğu öğrenildi.

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