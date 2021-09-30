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Yaşam

Mahallede kavga çıktı, pompalı tüfekler ateşlendi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. Olayda bazı iş yerlerinin de camları kırıldı.

DHA30 Eylül 2021 Perşembe 17:18 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 17:18
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Olay, saat 12.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7424. Sokak'ta meydana geldi. Dün akşam tartışan iki gruptan Y.K. ve Y.E. bugün yine karşı karşıya geldi. Tartışma sırasında taraflar pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Y.K. ve Y.E. yaralanırken, büyüyen kavgaya mahalleli de dahil oldu. Çok sayıda iş yerinin camlarının kırıldığı kavga uzun süre devam etti.

İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, bir özel hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karıştığı ileri sürülen 5 kişiyi gözaltına aldı. Gerginliğin sürmesi nedeniyle polisin, mahalledeki bekleyişi devam ediyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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